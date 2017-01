Mit den Kooperationspaketen der INTERNET WORLD Business haben Sie die

Chance auf eine reichweitenstarke Bewerbung Ihrer Veranstaltung, Seminare

oder Konferenzen.

Präsentieren Sie Ihre Veranstaltung in der Zeitung INTERNET WORLD

Business, im Web unter www.internetworld.de und im täglichen Newsletter.

Jede Veranstaltung wird – zusätzlich zu den Angeboten aus den Paketen – in

den Veranstaltungskalendern online sowie in einer Print-Ausgabe angekündigt.

Selbstverständlich erhalten Sie für Ihre Veranstaltungen immer die aktuellsten

Ausgaben der INTERNET WORLD World Business für Ihre Kunden.

Finden Sie hier weitere Informationen zu den Kooperationen und das Buchungsformular.

Sie haben noch Fragen?

Denis Motzko

Kooperationen & Marketing

denis.motzko@nmg.de

Tel. 089/74 11 71 16