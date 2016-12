com! professional Vorschau Ausgabe 02/2017

ET: 05.01.2017 | Anzeigenschluss: 09.12.2016

in der Ausgabe 02/17 der com! professional bieten wir Ihnen mit folgenden Themenschwerpunkten ein besonders affines Werbeumfeld:

Machine Learning:

Hinter vielen innovativen Anwendungen steckt eine Technik namens Machine Learning. Dabei sammeln Geräte automatisiert Daten und analysieren sie. Eine Art Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht es, Informationen in den Daten zu verstehen. com! professional zeigt, was mit Machine Learning alles möglich ist und stellt Anwendungsfälle vor.

Marketing in der Cloud:

com! professional stellt ein halbes Dutzend cloudbasierte Marketing -Lösungen gegenüber, die sich vornehmlich an KMUs richten und prüft, wie gut die Tools dabei helfen, Marketing-Aktionen an den Kunden und seine Bedürfnisse anzupassen.

Business Process as a Service:

Bei BPaaS werden Geschäftsprozesse wie Personalverwaltung, Beschaffungswesen, Auftragsmanagement oder Werbung und Marketing auf eine Cloud-Plattform verlagert. com! professional erklärt, was BPaaS vom klassischen Business Process Outsourcing unterscheidet, welche Vorteile es bietet, welche Anbieter es gibt und was man bei der Auswahl einer Plattform beachten sollte.

Mainframe im Container:

In den letzten Jahren gab es immer wieder Versuche, Mainframe-Anwendungen auf andere Systeme zu portieren. Zu den vielversprechendsten Projekten gehört der Software-defined Mainframe (SDM) des Schweizer Start-Ups LzLabs, bei dem COBOL- und PL/1-Programme auf x86-Umgebungen übertragen werden. com! professional beschreibt, was sich hinter diesem Container-System verbirgt, und analysiert das Pro und Contra dieser Lösung.

Cloud-Printing:

Entwicklungen wie Digital Workplace, Always-on-Mobility und Cloud-Computing stellen ganz neue Anforderungen ans Druck-Management. com! professional zeigt, wie Unternehmen sicher, günstig und standortunabhängig von allen Geräten in ihrem Netzwerk drucken.

