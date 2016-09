Wie kann man aus anonymen Zielgruppenkontakten wertvolle Multiplikatoren für die eigenen Produkte und Services gewinnen? Die Neue Mediengesellschaft Ulm (NMG) bietet dafür eine Vielzahl von Kanälen.

Die Verteilung der Marketingbudgets auf unterschiedliche Disziplinen ist eine große Herausforderung für den Marketingentscheider, denn er muss sich zunehmend vor anderen Instanzen im Unternehmen für die Wirksamkeit seiner Maßnahmen rechtfertigen. Dieser Trend hat sich nach Erkenntnissen von Forrester Research 2016 noch einmal deutlich beschleunigt. Einer aktuellen Untersuchung zufolge rücken deshalb vor allem diejenigen Marketing-Aktivitäten in den Fokus, deren Messbarkeit in Form von Leads sicher gestellt ist – ein Lead ist ein Kontakt mit einem aktiv interessierten potenziellen Kunden. Im Business-to-Business-Bereich sind die Leads am wertvollsten, die aus persönlichen Treffen auf Messen, Konferenzen und eigenen Veranstaltungen entstehen. Danach kommen die Leads, die mit Hilfe von Digitalem Marketing entstehen, durch PR, Content Marketing und das klassische Direktmarketing. Dazu werden verschiedene Techniken eingesetzt, zum Beispiel Guided Selling Systeme, die potenzielle Käufer beraten und durch den Produktauswahl-Prozess leiten. All dies wird begleitet von einer immer tiefergehenden Datenanalyse, die sich als „Smart Analytics“ inzwischen zu einer eigenen Disziplin im Marketing entwickeln konnte.

