in den kommenden Ausgaben der Telecom Handel bieten wir Ihnen sehr affine Werbeumfelder mit folgenden Themenschwerpunkten: Themen und Termine Ausgabe 17/2016: ET: 22.08.2016 | Anzeigenschluss: 05.08.2016 . · IFA-Vorschau-Messeführer: Telecom Handel informiert vorab über die diesjährige Funkausstellung in Berlin. Wer stellt vor Ort aus? Was sind die wichtigsten Trends? Welche Termine sollten Fachhändler nicht verpassen? · Sprachsteuerung fürs Smart Home: Sonos will sich neu aufstellen und künftig die Steuerung des Smart Home über seine Lautsprecher ermöglichen – und auch andere Hersteller wie Bowers & Wilkins oder Harman setzen verstärkt auf Vernetzung. Telecom Handel gibt einen Ausblick auf die kommenden Anwendungen und fragt bei den Herstellern nach den Plänen für die nächsten Jahre. · Powerline im B2B-Bereich: Die Vernetzung von größeren Firmen-Standorten oder auch von kleineren Büros ist via WLAN nicht immer möglich oder praktikabel. Hier bietet sich Powerline als Alternative an. Telecom Handel gibt Vermarktungstipps und zeigt die Lösungen der Hersteller. · Marktübersicht Mobiltelefone (Teil 1): Alle Handys und Smartphones der wichtigsten Hersteller auf dem deutschen Markt mit ihren Daten im Überblick. Ausgabe 18/2016 | ET: 02.09.2016 | Anzeigenschluss: 22.08.2016. · IFA Ausgabe: die wichtigsten IFA-Highlights 2016 im Telecom-Handel-Special: Smart TV, Smart Home, Smartphone. · Mobile Computing: Die neuen Convertibles und Detachables bringen frischen Wind in den Markt für Mobile Computing. Der Report zeigt, mit welchen Geräten die Notebookhersteller dagegen halten und auf welche Produkte Händler setzen sollen. · Marktübersicht Mobiltelefone (Teil 2): die Handys und Smartphones der kleineren Hersteller und Nischenanbieter mit ihren Daten im Überblick. · Fax over IP – Lang lebe das Fax: In einigen vertikalen Märkten wie etwa Rechtsanwälten, Steuerkanzleien oder Ärzten ist das Fax, allen Unkenrufen zum Trotz, noch immer ein wichtiges Kommunikationsmittel- auch nach der All-IP-Umstellung. Zwar funktioniert Fax over IP nach T38 mittlerweile recht zuverlässig, doch vor allem bei längeren Faxen kommt es häufig zu Datenverlusten und somit zum Abbruch. Welche Alternativen hier möglich sind, zeigt Telecom Handel. · Marktreport Flottenmanagement: noch immer nutzt nur ein geringer Tel der mittelständischen Unternehmen mit eigenem Fuhrpark eine Lösung zum Flottenmanagement. Telecom Handel gibt einen Überblick über die Systeme am Markt und zeigt, bei welchen Distributoren Händler hier Lösungen und Verkaufsunterstützung erhalten. Ausgabe 19/2016: ET: 19.09.2016 | Anzeigenschluss: 05.09.2016. · IFA-Nachlese: News und Trends · Outdoor-Telefone und Zubehör Ausgabe 20/2016: ET: 03.10.2016 | Anzeigenschluss: 19.09.2016. · Virtuelle Telefonanlagen und Cloud-Dienste · Kopfhörer und portable Soundsysteme